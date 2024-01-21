Израиль одобрил передачу налоговых поступлений Палестинской автономии, однако отказал в открытии этих финансовых каналов для блокадного сектора Газа. Соответствующее решение принято по итогам заседания военно-политического кабинета.

По данным издания Yedioth Ahronoth, инициатива предполагает отправку налоговых средств Палестинской автономии и в то же время вычет и перевод 275 млн шекелей (около $73,31 млн) ежемесячных средств, выделяемых сектору Газа, на банковские счета в Норвегии.

Осло будет запрещено направлять соответствующие средства в Газу, а «Израиль будет иметь право остановить перевод средств в Палестинскую автономию», если он сочтет, что соглашение будет нарушено».

Единственным членом кабинета министров, выступившим против этого предложения был министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, представляющий ультраправое крыло правящей коалиции.

Проблема налоговых поступлений является предметом противоречий между президентом США и правительством Израиля. По данным источников Axios, у американского лидера и других должностных лиц в Вашингтоне «растет раздражение относительно Нетаньяху и того, что он отвергает большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе».

На днях источники канала NBC сообщили, что Белый дом ищет основу для того, чтобы выстраивать отношения с Израилем в эпоху, когда Нетаньяху лишится премьерского кресла. По словам собеседников NBC, в Белом доме стремительно растет понимание того, что действующий глава правительства «тут не навечно».