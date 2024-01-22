В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ускорить строительство оборонительных сооружений на «всех основных направлениях». Вскоре после этого ускорилось возведение укреплений в районах Лимана, возле Авдеевки и около Купянска. Кроме того, Украина активно строит оборонительные сооружения на границе с Россией и Беларусью.

«Новая система обороны сильно напоминает так называемую «линию Суровикина» — трехуровневую структуру, включающую траншеи, танковые ловушки и опорные пункты, успешно использованную Россией для отражения украинских наступлений», — отмечается в статье.

Издание подчёркивает, что Украина не стремится создать точную копию российской оборонительной линии, поскольку ВСУ планируют вести «активную оборону», удерживая оборонительные позиции и одновременно проводя наступательные операции для выявления слабых мест в обороне противника.

Газета также напоминает, что подобная стратегия была успешно применена ранее, в частности, для освобождения значительной части Харьковской области в результате успешного контрнаступления осенью 2022 года.

Согласно информации источника, наиболее крепкие укрепления в настоящее время созданы в районе Чернигова, где, вероятно, российская армия не пойдёт в наступление, в то время как оборонительные сооружения на ключевых участках фронта строятся на некотором расстоянии от линии контакта.

Например, главная линия обороны в районе Авдеевки расположена примерно в 16 километрах от города. Издание предполагает, что в 2024 году одной из основных целей Украины, скорее всего, станет укрепление своих Вооружённых сил и восстановление ресурсов для возможного нового наступления.

Аналитик Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Эдвард Арнольд отмечает, что поддержание гибкой оборонительной линии позволит украинским Вооружённым силам улучшать свои навыки и быть готовыми к наступлению, когда появится подходящая возможность.