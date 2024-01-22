ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина создает собственную «линию Суровикина»
Новые укрепления начали появляться на стратегически важных участках фронта после неудачного контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишет британское издание The Telegraph
Украина создает собственную «линию Суровикина»
Фото: Reuters / Reuters
22 января 2024 г.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ускорить строительство оборонительных сооружений на «всех основных направлениях». Вскоре после этого ускорилось возведение укреплений в районах Лимана, возле Авдеевки и около Купянска. Кроме того, Украина активно строит оборонительные сооружения на границе с Россией и Беларусью.

«Новая система обороны сильно напоминает так называемую «линию Суровикина» — трехуровневую структуру, включающую траншеи, танковые ловушки и опорные пункты, успешно использованную Россией для отражения украинских наступлений», — отмечается в статье.

Издание подчёркивает, что Украина не стремится создать точную копию российской оборонительной линии, поскольку ВСУ планируют вести «активную оборону», удерживая оборонительные позиции и одновременно проводя наступательные операции для выявления слабых мест в обороне противника.

Газета также напоминает, что подобная стратегия была успешно применена ранее, в частности, для освобождения значительной части Харьковской области в результате успешного контрнаступления осенью 2022 года.

Согласно информации источника, наиболее крепкие укрепления в настоящее время созданы в районе Чернигова, где, вероятно, российская армия не пойдёт в наступление, в то время как оборонительные сооружения на ключевых участках фронта строятся на некотором расстоянии от линии контакта.

Например, главная линия обороны в районе Авдеевки расположена примерно в 16 километрах от города. Издание предполагает, что в 2024 году одной из основных целей Украины, скорее всего, станет укрепление своих Вооружённых сил и восстановление ресурсов для возможного нового наступления.

Аналитик Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Эдвард Арнольд отмечает, что поддержание гибкой оборонительной линии позволит украинским Вооружённым силам улучшать свои навыки и быть готовыми к наступлению, когда появится подходящая возможность.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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