ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильские войска обстреляли в Хан-Юнусе окрестности больницы Наср
Армия Израиля обстреляла с моря, суши и воздуха окрестности больницы Наср в Хан-Юнусе. Очевидцы засняли, как медики госпитализируют раненых палестинцев в то время, как на соседних улицах разрываются снаряды. За 108 дней израильских авиаударов по сектору Газа погибли больше 25 тысяч палестинцев, свыше 62,5 тысяч человек получили ранения. #trtнарусском #палестина #больница #израиль #газа #ханюнус #здравоохранение #атаки #авиаудар #палестинцы #trtrussian
ьтьит / Others
22 января 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us