Израильские войска обстреляли в Хан-Юнусе окрестности больницы Наср

Армия Израиля обстреляла с моря, суши и воздуха окрестности больницы Наср в Хан-Юнусе. Очевидцы засняли, как медики госпитализируют раненых палестинцев в то время, как на соседних улицах разрываются снаряды. За 108 дней израильских авиаударов по сектору Газа погибли больше 25 тысяч палестинцев, свыше 62,5 тысяч человек получили ранения. #trtнарусском #палестина #больница #израиль #газа #ханюнус #здравоохранение #атаки #авиаудар #палестинцы #trtrussian