На праймериз Республиканской партии остались всего два кандидата — бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли и экс-президент США Дональд Трамп. Свои кандидатуры ранее сняли бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-губернаторы штатов Нью-Джерси и Арканзас Крис Кристи и Аса Хатчинсон, а последним в этой цепочке стал Рон Десантис.

23 января в Нью-Гемпшире состоятся первичные выборы перед праймериз. Если Хейли не сможет одержать победу, гонка Республиканской партии может эффективно закончиться, прежде чем она действительно началась, отмечает телеканал CNN.

После выхода из гонки Десантиса Трамп обратил все внимание на Хейли и призвал республиканских избирателей обеспечить ему победу в Нью-Гемпшире. Таким образом выборы в этом штате обрели общенациональную значимость, подчеркивает канал.

Если Хейли не победит Трампа, ей придется приложить немало сил, чтобы убедить доноров продолжать финансировать ее кандидатуру и предвыборную кампанию.

«В этой гонке два человека. Это то, чего мы хотели все время. Мы будем продолжать идти», — заверила экс-губернатор Южной Каролины.

По опросам, бывший президент обходит Хейли на 11 очков.

Трамп решил ударить по своей сопернице, призвав в свою защиту сенатора Южной Каролины — вотчины Хейли — Тима Скотта. Последний снял свою президентскую заявку в ноябре.

«Я думаю, что президент Дональд Трамп — сильный президент, и он снова станет сильным президентом», — заявил Скотт, поддержав Дональда Трампа.

Экс-президент США также обвинил свою соперницу «‎‎в стремлении разжечь войну».

«‎‎Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят постоянно воевать. И Никки одна из них, [поскольку говорит]: «‎Давайте поубиваем людей повсюду, давайте заработаем кучу денег для производителей ракет»‎, — заявил Трамп.

Политик также пообещал в случае победы на президентских выборах в ноябре избавить США от «‎глобалистов, коммунистов, марксистов и фашистов»‎.