22 января министры иностранных дел Израиля и Палестины Исраэль Кац и Риад аль-Малики прибыли в Брюссель на переговоры с европейскими коллегами. Главная цель встречи — обсудить урегулирование конфликта через решение о создании двух государств.

Чиновники ЕС отдельно встретятся с израильским министром, а затем с палестинским.

Также на встречу приглашены представители Египта, Иордании, Саудовской Аравии и генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.

Как пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники, перед встречей Еврокомиссия призвала государства-члены продумать «последствия» для Израиля, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжит выступать против палестинской государственности.

19 января Нетаньяху заявил, что категорически против создания Палестины, поскольку это, по его словам, «‎угрожает безопасности Израиля»‎. Собеседники FT подчеркивают: Брюссель стремится повысить давление на израильского премьера, чтобы продвинуть усилия в направлении долгосрочного мира.

По данным издания, внутри ЕС растет беспокойство по поводу продолжающегося конфликта и военной кампании Израиля в Газе, от которой погибли уже свыше 24 тыс. человек. Несмотря на то, что внутри самого блока нет единой позиции по поводу поддержки Палестины, большинство стран ЕС понимают, что сейчас нужно добиться скорейшего прекращения огня.

Требования ЕС, изложенные в документе, включают в себя «создание независимого палестинского государства, живущего бок о бок с Израилем в мире и безопасности, с полной нормализацией и существенным развитием безопасности и экономического сотрудничества».

Рычаги давления на Израиль у ЕС значительно слабее, чем у США, отмечает газета. Однако у Брюсселя и Тель-Авива есть соглашение об ассоциации, которое предоставляет преференциальные льготы в торговле и инвестициях для Израиля.

«Мы предлагаем некоторые идеи государствам-членам. Среди этих идей — использовать условия [льгот в сфере торговли и инвестиций], чтобы склонить [Израиль] к решению о создании двух государств», — заявил один из собеседников FT.

Второй чиновник ЕС заявил, что многие из 27 членов блока гневно отреагировали на отказ Израиля участвовать в плане о создании двух государств.

«Трудно навязать что-либо Нетаньяху. Но он не будет вечно», — подчеркнул собеседник газеты.