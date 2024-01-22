С пятницы по воскресенье прошло более ста протестных мероприятий. Организаторы Campact и Fridays for Future подсчитали, что свыше 1,4 миллиона человек вышли на улицы, чтобы дать «сигнал против AfD и ультраправых в немецком обществе».

Политики, церковные лидеры и футбольные менеджеры Бундеслиги призвали граждан протестовать против ультраправых организаций.

В Мюнхене в воскресенье наплыв демонстрантов был так велик, что организаторы вынуждены были отменить запланированный марш из соображений безопасности.

По данным местной полиции, на протест пришло около 100 000 человек, что вчетверо превышает зарегистрированное количество участников. В Кельне к акции присоединились 70 000 человек, а в Бремене на демонстрацию в центре города вышли 45 000 человек. В Берлине, согласно данным полиции, 100 000 человек вышли на акцию протеста в воскресенье вечером.

Волна протестов против AfD была вызвана докладом, опубликованным расследовательским изданием Correctiv 10 января. Доклад указывал, что члены AfD обсуждали изгнание иммигрантов и «неассимилированных граждан» на встрече с представителями экстремистских группировок.

Канцлер Германии Олаф Шольц, присоединившийся к демонстрации, заявил, что любые планы по высылке иммигрантов и граждан равносильны «нападению на нашу демократию и, следовательно, на всех нас». Он призвал граждан поддерживать единство, толерантность и демократические ценности Германии.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер сравнила собрание ультраправых с «чудовищной Ванзейской конференцией» 1942 года, где нацисты планировали истребление европейских евреев.

Опросы свидетельствуют о росте поддержки AfD всего за несколько месяцев до трех крупных региональных выборов в восточной Германии, где партия имеет значительное влияние. В Дрездене, столице Саксонии, где AfD лидирует в опросах, власти вынуждены были изменить маршрут марша протеста.