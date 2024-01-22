«Cегодня в результате взрыва мины в Агдаме погиб еще один азербайджанец, а число погибших с 2020 года достигло 342 человек. Все должны оказать давление на Армению для получения точной информации о картах минных полей», — отмечается в публикации.

В ноябре 2023 года МИД Азербайджана заявил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 кв. км территории. По предварительным оценкам, на территории, находившейся под контролем непризнанных властей Карабаха, заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель потребуется 30 лет. Алиев оценил затраты на это в 25 млрд долларов.

11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделяла по 500 тыс. фунтов стерлингов на разминирование зоны конфликта. В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились в ООН и Евросоюз с просьбой помочь решить проблему разминирования территорий страны.