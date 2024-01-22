На фоне провала тактики ракетных ударов по военным объектам хуситов США хотят начать военную операцию в Йемене, чтобы остановить нападения группировки на коммерческие суда в Красном море.

Как пишет газета Washington Post (WP), 10 дней ударов не смогли остановить нападения хуситов на международные суда в акватории. На прошлой неделе президент Байден признал, что удары американской коалиции по позициям хуситов потерпели неудачу, поскольку не смогли сломить йеменских повстанцев. В ответ на удары коалиции лидеры движения пообещали отомстить и нарастили удары по судам в Красном море.

Потому, по данным WP, на прошлой неделе Белый дом созвал высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить варианты военного ответа против йеменских повстанцев.

Неназванные чиновники администрации Байдена в беседе с изданием заявили, что одна из разрабатываемых стратегий Белого дома — разрушить военные возможности хуситов, чтобы ограничить их способность стрелять по судам в Красном море. Для США важно обеспечить достаточный сдерживающий фактор, чтобы международные транспортные компании возобновили судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал.

«Мы четко осознаем, кто такие хуситы и их мировоззрение… Поэтому мы не уверены, что они немедленно прекратят атаки, но мы, безусловно, попытаемся ухудшить и уничтожить их [военные] возможности», — заявил один из чиновников команды Байдена.

С ноября, когда хуситы начали атаковать все суда, связанные с Израилем и следующие через акваторию, сразу пять крупнейших логистических и нефтяных компаний, включая Maersk и BP, отказались от перевозок через Суэц. Вместо этого суда идут через мыс Доброй Надежды, огибая южную оконечность Африки. Это удлиняет сроки транзита товаров из Европы в Азию на 10 дней.

Между тем, чиновники Байдена опасаются, что военная операция в Йемене рискует вовлечь США в еще один непредсказуемый ближневосточный конфликт. Разбитый семилетней войной с Саудовской Аравией Йемен и так считается наибеднейшей арабской страной. Вашингтон рискует увязнуть в кампании против хуситов надолго, предупреждают аналитики.

Военный ответ США рискует вовлечь Байдена в еще одну нестабильную кампанию в регионе, потенциально подрывая и без того ослабевшее американское влияние на Ближнем Востоке. Это может привести к росту влияния России и Китая, предупреждает газета.

Некоторые чиновники Госдепартамента обеспокоены, что нападение США на Йемен может привести к тому, что хуситы в отместку сорвут перемирие с Саудовской Аравией и начнут наносить ракетные удары по саудовским нефтеперерабатывающим заводам. Такое уже было в сентябре 2019 году, когда хуситы ударили по крупнейшим НПЗ королевства в Абкайке и Хураисе. Атаки вынудили Эр-Рияд сократить добычу нефти примерно наполовину — это около 5% всего мирового производства нефти. Это вызвало дестабилизацию мировых финансовых рынков.

Чиновники Белого дома отмечают, что операция в Йемене не будет продолжаться в течение многих лет, как предыдущие войны США в Ираке, Афганистане или Сирии. В то же время собеседники WP признают, что не могут определить дату окончания или дать оценку, когда военные возможности йеменцев будут адекватно уменьшены.