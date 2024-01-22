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Европа снижает зависимость от российского газа
В 2023 году цены на природный газ в Европе снизились на почти 60%, а в текущем году еще на 12%. Тренд обусловлен рекордными запасами газа и развитием возобновляемых источников энергии
Европа снижает зависимость от российского газа
Фото: Reuters / Reuters
22 января 2024 г.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Несмотря на осложнения в международных поставках через Красное море, вызванные атакой Израиля на Палестину в октябре прошлого года, цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе продолжают снижаться.

Этот тренд объясняется наличием избыточных запасов газа, активными инвестициями в возобновляемые источники энергии и ограниченным экономическим ростом, сдерживающим спрос на энергию в крупных промышленных государствах.

Текущие европейские цены торгуются ниже 30 евро за мегаватт-час, что составляет примерно 10% от пиковых уровней 2022 года.

Руководитель европейского отдела исследований нефти и газа Ким Фустье отмечает, что это вторая зима, которую Европа переживает без российского газа, и прецедент зимы 2022-2023 годов, прошедшей без проблем, помогает снизить тревожность трейдеров.

Несмотря на постепенное уменьшение зависимости от российских энергоносителей, Европейский союз продолжает получать газ из России. Однако поставки Газпрома в Европу в 2023 году сократились более чем в два раза. Некоторые страны, включая Венгрию и частично Испанию, продолжают импортировать российский газ, несмотря на войну в Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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