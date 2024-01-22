Тогда разрушение мечети спровоцировало всенародные беспорядки и привело к гибели около 2000 человек, что стало поворотным моментом в политике Индии и углубило межконфессиональную напряженность в стране.

Открытие храма положило конец многолетней политической и юридической борьбе. Оно было встречено с восторгом правящей индуистской националистической партией Моди как давно ожидаемое и наконец выполненное обещание. Крайне правые сторонники Моди увидели в решении индийского премьер-министра знак утверждения доминирующего положения индуистов как основной религиозной группы в Индии.

В свою очередь мусульмане и индийские секуляристы нашли в этом событии свидетельство сектантства Моди, «знак того, что Индия все более превращается в страну, где в первую очередь учитываются интересы индуистов», — написал индийский историк Рамачандра Гуха в Scroll.

Моди отметил, что дата открытия храма знаменует наступление новой эры для Индии. Его строительство, по словам премьер-министра, является «исполнением мечты, которую многие лелеяли годами». В церемонии приняли участие 8 тыс. политиков, дипломатов, звёзд кино и эстрады, также в город стеклись сотни тысяч паломников.

Ожидается, что храм повысит шансы Моди на рекордный третий срок подряд. По словам экспертов, он опирается на религиозные чувства индуистов, которые составляют 80 процентов из 1,4 млрд жителей Индии.

Тем временем политическое давление на 200 млн индийских мусульман только растет.