ПОЛИТИКА
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Гендиректор погиб на глазах сотрудников во время корпоратива индийской хайтек-компании
Топ-менеджеры компании Vistex сорвались с 4,5-метровой высоты во время корпоратива. Руководитель ведущего индийского разработчика ПО - Санджай Шах погиб на месте, президент Вишванат Раджу Датла находится в реанимации. По задумке они хотели эффектно появиться на юбилейном празднике на подвесной платформе, но неожиданно трос оборвался. Полиция начала расследование. #trtнарусском #индия #хайдарабад #Vistex #падение #трагедия #высота #корпоратив #trtrussian
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22 января 2024 г.
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