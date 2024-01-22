Гендиректор погиб на глазах сотрудников во время корпоратива индийской хайтек-компании

Топ-менеджеры компании Vistex сорвались с 4,5-метровой высоты во время корпоратива. Руководитель ведущего индийского разработчика ПО - Санджай Шах погиб на месте, президент Вишванат Раджу Датла находится в реанимации. По задумке они хотели эффектно появиться на юбилейном празднике на подвесной платформе, но неожиданно трос оборвался. Полиция начала расследование. #trtнарусском #индия #хайдарабад #Vistex #падение #трагедия #высота #корпоратив #trtrussian