ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган провел разговор с первым турецким астронавтом на МКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с турецким астронавтом Альпером Гезеравджи, который находится на борту МКС в рамках первой пилотируемой космической миссии. Президент отметил важность его миссии и пожелал успехов
Президент Эрдоган провел разговор с первым турецким астронавтом на МКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
22 января 2024 г.

Турция с волнением наблюдает за космическим путешествием Альпера Гезеравджи, который во время своего пребывания на МКС планирует установить связь с родиной не менее семи раз. Первое общение астронавта было с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Гезеравджи, обращаясь к президенту, рассказал, что все идет согласно плану. «Во время моей миссии здесь я завершу все эти эксперименты и зарегистрирую результаты, чтобы привезти их обратно в нашу страну. Я быстро адаптировался к условиям на МКС», — сказал Гезеравджи. Он также добавил, что проводит исследования, важные для оборонной промышленности Турции.

Президент Эрдоган ответил Гезеравджи: «Ты, как пилот, подготовленный Военно-воздушными силами Турции, был лучшим кандидатом на эту миссию. Тем не менее, ты преодолел гораздо большее, чем когда-либо в качестве пилота, пережив сложный опыт путешествия».

Гезеравджи также описал свой опыт работы в условиях микрогравитации и упомянул об отсутствии у него проблем со зрением, которые могут возникать из-за изменений давления.

Президент Эрдоган продолжил: «Наша первая пилотируемая космическая миссия является важным вкладом в науку. Таким образом, турецкие ученые внесут значительный вклад в научную литературу». Турецкий лидер также выразил надежду на успешное завершение экспериментов Гезеравджи.

«С этой миссией мы открываем новую эру в космических исследованиях. Ты стал нашим первым астронавтом, но не последним. Турция вошла в число стран, осуществляющих пилотируемые космические миссии. Эта миссия еще больше усилит интерес наших детей и молодежи к космосу. Возможно, многие из них выберут эту область, следуя твоему примеру», — заключил Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us