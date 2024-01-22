Турция с волнением наблюдает за космическим путешествием Альпера Гезеравджи, который во время своего пребывания на МКС планирует установить связь с родиной не менее семи раз. Первое общение астронавта было с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Гезеравджи, обращаясь к президенту, рассказал, что все идет согласно плану. «Во время моей миссии здесь я завершу все эти эксперименты и зарегистрирую результаты, чтобы привезти их обратно в нашу страну. Я быстро адаптировался к условиям на МКС», — сказал Гезеравджи. Он также добавил, что проводит исследования, важные для оборонной промышленности Турции.

Президент Эрдоган ответил Гезеравджи: «Ты, как пилот, подготовленный Военно-воздушными силами Турции, был лучшим кандидатом на эту миссию. Тем не менее, ты преодолел гораздо большее, чем когда-либо в качестве пилота, пережив сложный опыт путешествия».

Гезеравджи также описал свой опыт работы в условиях микрогравитации и упомянул об отсутствии у него проблем со зрением, которые могут возникать из-за изменений давления.

Президент Эрдоган продолжил: «Наша первая пилотируемая космическая миссия является важным вкладом в науку. Таким образом, турецкие ученые внесут значительный вклад в научную литературу». Турецкий лидер также выразил надежду на успешное завершение экспериментов Гезеравджи.

«С этой миссией мы открываем новую эру в космических исследованиях. Ты стал нашим первым астронавтом, но не последним. Турция вошла в число стран, осуществляющих пилотируемые космические миссии. Эта миссия еще больше усилит интерес наших детей и молодежи к космосу. Возможно, многие из них выберут эту область, следуя твоему примеру», — заключил Эрдоган.