Жители лагеря Аль-Магази пытаются достать из-под завалов тела погибших

В лагере беженцев Аль-Магази жители собственноручно пытаются извлечь из-под завалов погибших и захоронить их, чтобы бродячие животные не растерзали тела. Но сделать это без специальной техники крайне сложно, поэтому они обратились за помощью к волонтерам. #trtнарусском #альмагази #завалы #секторгаза #палестина #погибшие #захоронение #атаки #животные #израиль #палестинцы #trtrussian