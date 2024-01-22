ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Массированный обстрел украинских городов
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более ста городов и поселков Украины подверглись обстрелам со стороны российских войск в предыдущее воскресенье
Массированный обстрел украинских городов
Фото: Reuters / Others
22 января 2024 г.

Зеленский отметил важность привлечения России к ответственности за происходящее. Об этом глава государства заявил в своем телеграм-канале.

«Самые жестокие российские атаки произошли в Донецкой области. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял своих близких», — подчеркнул Зеленский.

Власти Украины вечером 21 января сообщили о ракетном обстреле российскими войсками города Курахово в подконтрольной Киеву части Донецкой области, в результате которого один человек погиб, и еще один был ранен. Глава региональной военной администрации призвал жителей эвакуироваться.

Глава военной администрации Запорожской области сообщил о более чем 90 ударах российских войск по региону за сутки, в результате которых пострадал один мирный житель.

Утром 21 января аннексированный Россией Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу. Москва обвинила в инциденте Киев. В украинских Силах обороны Таврического направления, ответственных за донецкий участок фронта, заявили, что не проводили обстрел.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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