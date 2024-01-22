Талибан опубликовал первые кадры с выжившими в авиакатастрофе россиянами

Представители Талибана показали четверых россиян, выживших во время падения Falcon 10. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский. Всего на борту было 6 человек, двое из них погибли. Предварительно причиной падения послужила нехватка топлива. #trtнарусском #талибан #россияне #россия #афганистан #самолет #авиакатастрофа #бангкок #москва #топливо #trtrussian