ПОЛИТИКА
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Талибан опубликовал первые кадры с выжившими в авиакатастрофе россиянами
Представители Талибана показали четверых россиян, выживших во время падения Falcon 10. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский. Всего на борту было 6 человек, двое из них погибли. Предварительно причиной падения послужила нехватка топлива. #trtнарусском #талибан #россияне #россия #афганистан #самолет #авиакатастрофа #бангкок #москва #топливо #trtrussian
тиьи / Others
22 января 2024 г.
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