БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Японская посадочная миссия на Луну столкнулась с вызовами
Японский модуль SLIM успешно приземлился на поверхность Луны в рамках миссии «Лунный снайпер», но у аппарата возникли проблемы
Японская посадочная миссия на Луну столкнулась с вызовами
Японский модуль SLIM / Others
22 января 2024 г.

После почти пяти месяцев космического путешествия модуль «Слим» совершил мягкую посадку на Луне. Особенность аппарата в том, что он имеет высокоточную систему посадки и может приземляться в пределах 100 метров от заданной точки.

Токио запустил ракету-носитель H-IIA с посадочным модулем SLIM 7 сентября 2023 года с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима. Модуль вышел на лунную орбиту 25 декабря, а 19 января в 18:00 (по Анкаре) начал прилуняться.

Связь с модулем установлена, но у аппарата возникли проблемы: солнечная панель SLIM не вырабатывает электричество, поэтому он работает с использованием резервных батарей. Тем не менее посадка считается состоявшейся и успешной, поскольку аппарат передал данные на Землю, говорится в сообщении японского аэрокосмического агентства (JAXA).

«Несмотря на сообщения о том, что солнечные панели не вырабатывают энергию и необходимо проведение детального анализа, я считаю, что это чрезвычайно радостные новости, что посадка на Луну состоялась. Я бы хотел высоко отметить усилия всех причастных к этому и намерен продолжить поддерживать вас в будущих свершениях», — написал в соцсети X (ранее Twitter) Фумио Кисида.

Таким образом, Япония стала пятой страной в мире, которой удалось приземлить космический аппарат на естественный спутник Земли. Ранее это сделали СССР, США, Китай и Индия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us