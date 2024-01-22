После почти пяти месяцев космического путешествия модуль «Слим» совершил мягкую посадку на Луне. Особенность аппарата в том, что он имеет высокоточную систему посадки и может приземляться в пределах 100 метров от заданной точки.

Токио запустил ракету-носитель H-IIA с посадочным модулем SLIM 7 сентября 2023 года с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима. Модуль вышел на лунную орбиту 25 декабря, а 19 января в 18:00 (по Анкаре) начал прилуняться.

Связь с модулем установлена, но у аппарата возникли проблемы: солнечная панель SLIM не вырабатывает электричество, поэтому он работает с использованием резервных батарей. Тем не менее посадка считается состоявшейся и успешной, поскольку аппарат передал данные на Землю, говорится в сообщении японского аэрокосмического агентства (JAXA).

«Несмотря на сообщения о том, что солнечные панели не вырабатывают энергию и необходимо проведение детального анализа, я считаю, что это чрезвычайно радостные новости, что посадка на Луну состоялась. Я бы хотел высоко отметить усилия всех причастных к этому и намерен продолжить поддерживать вас в будущих свершениях», — написал в соцсети X (ранее Twitter) Фумио Кисида.

Таким образом, Япония стала пятой страной в мире, которой удалось приземлить космический аппарат на естественный спутник Земли. Ранее это сделали СССР, США, Китай и Индия.