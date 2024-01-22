Жители сектора Газа пережили одно из самых долгих отключений связи, говорится в заявлении БАПОР в социальных сетях. В течение семи дней палестинцы были оторваны от близких и остального мира, люди еще больше чувствовали себя в изоляции.

«Телекоммуникационные услуги в Газе не работали последние семь дней. Значительные сбои в работе телекоммуникационных услуг не позволяют людям в Газе получить доступ к жизненно важной информации или вызвать службы экстренного реагирования, а также продолжают препятствовать гуманитарному реагированию», — говорится в заявлении на сайте агентства.

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал Евросоюз ввести санкции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам дипломата, ситуация в Газе и на оккупированном Западном берегу реки Иордан ухудшается с каждым днем, система здравоохранения в регионе рухнула.

«Каждый день промедления приводит к убийству невинных людей, детей, женщин и стариков. Это неприемлемо и невыносимо. Жизнь палестинцев действительно важна, и мы против того, что о жизни палестинских детей заботятся меньше, чем о жизни детей в любой точке мира».

В воскресенье, 21 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также высказался о ситуации в Газе, назвав ее «душераздирающей». «В Газе военные операции Израиля привели к массовым разрушениям и гибели мирных жителей в беспрецедентных масштабах за время моего пребывания на посту Генерального секретаря, включая более 150 наших сотрудников», — заявил он.

«Ближний Восток — это пороховая бочка. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить разгорание конфликта во всем регионе», — подчеркнул Гутерриш, добавив, что начинать необходимо с немедленного гуманитарного прекращения огня, чтобы облегчить страдания людей в Газе и позволить гуманитарной помощи дойти до всех, кто в ней нуждается.