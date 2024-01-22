Землетрясение магнитудой около 7 баллов произошло на границе Казахстана и Кыргызстана

В Кыргызстане и Казахстане ощутили серию подземных толчков. Сообщается, что эпицентр находился на территории Иссык-Кульской области. По разным данным, магнитуда составила около 7 баллов. В мегаполисах жильцы многоквартирных домов вышли на улицу. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений нет. #trtнарусском #землетрясение #казахстан #кыргызстан #граница #подземныйтолчек #автершок #землетрясениеказахстан #землетрясениекыргызстан #иссыккуль #магнитуда #trtrussian