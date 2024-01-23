Около 72% избирателей не одобряют работу канцлера Германии Олафа Шольца. Такие данные опроса общественного мнения приводит Институт исследований общественного мнения INSA. Это на 3 п. п. больше, чем в начале декабря прошлого года. В целом работой федерального правительства недовольны 76% респондентов.

Деятельность правящей «светофорной» коалиции одобряют лишь 17% опрошенных — это худший показатель с того момента, как она пришла к власти. Согласно опросам, проведенным в начале января, если бы выборы проходили сейчас, то за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Олафа Шольца проголосовали бы 16%, за «Зеленых» — 12%, а за Свободную демократическую партию (СвДП) — 5%. Таким образом, у правящей коалиции набралось 33% голосов.

Лидером среди политических сил стал правоцентристский блок Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который поддерживают 32% избирателей. С начала года в немецких СМИ появлялись предположения о том, что Шольц может и вовсе досрочно покинуть свой пост.

Фермеры взбунтовались

Таким образом Олаф Шольц за полтора года до выборов в бундестаг переживает трудные времена, он стал самым непопулярным канцлером за всю историю наблюдений с 1997 года. В это же время лидеры электоральных предпочтений — блок ХДС/ХСС и ультраправые из «Альтернативы для Германии» (АдГ), популярность которых подскочила до 23%, — требуют провести досрочные выборы.

Осложняют и без того непростую ситуацию фермерские протесты, охватившие ФРГ с 8 января. Их устроил Немецкий крестьянский союз, возмущенный тем, что в целях экономии бюджетных средств власти задумали лишить работников сферы сельского хозяйства налоговых льгот и скидок на дизель.

По словам министра финансов, лидера СвДП Кристиана Линднера, это помогло бы казне ежегодно экономить по €480 млн. Изначально считалось, что акции протеста могут утихнуть после 15 января — в тот день прошла самая масштабная забастовка. Однако 18 января президент ассоциации фермеров в Германии Йоахим Руквид и вовсе пригрозил усилить протест в случае, если «правительство ФРГ не откажется от намерения повысить цены на дизельное топливо».

Увидев поднявшееся недовольство, немецкие власти решили смягчить план экономии, пообещав постепенно и частично отменять льготы. Но фермеров такие меры не убедили, они вновь вышли на акции протеста против отмены субсидий. По стране растянулись многокилометровые колонны тракторов, некоторые из них добрались даже до Бранденбургских ворот в Берлине, дороги оказались заблокированы, въезды на автобаны перекрыты.

Через некоторое время к фермерам присоединились машинисты поездов. Они потребовали от железнодорожной госкомпании Deutsche Bahn повышения оплаты труда, единовременной компенсации из-за инфляции и сокращения рабочей недели при сохранении уровня заработка.

Представители АдГ и блока ХДС/ХСС поддержали фермеров. Против однопартийца выступили и четверо региональных лидеров СДПГ, также ставшие на сторону аграриев. Среди них премьер-министр Мекленбург — Передней Померании Мануэла Швезиг.

По ее словам, действия федеральных властей стали «последней каплей» для отрасли сельского хозяйства. Вслед за ней к акции фермеров присоединился премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке, также раскритиковавший действия Берлина. После этого на сторону аграриев встали премьеры Нижней Саксонии и Саар Штефан Вайль и Анке Релингер.

Неделя забастовки — с перекрытыми дорогами и приостановившимися производствами — может ударить по экономике Германии. Впрочем, сам Олаф Шольц уходить в отставку и назначать досрочные выборы пока не собирается, делая ставку на внешнюю политику. В частности, в последнее время он все больше высказывается о необходимости оказания помощи Киеву.

В Евросоюзе пока никак не согласуют обещанные Украине €50 млрд. 1 февраля запланирован внеочередной саммит Евросоюза. Глава правительства Германии отметил, что к этому времени все партнеры должны представить конкретные планы по поддержке Украины и продемонстрировать, что Брюссель «твердо стоит на стороне Киева, международного права, свободы и европейских ценностей».

Популярность катится вниз

О том, что популярность правящей коалиции в ФРГ стремительно снижается, социологи говорят уже целый год. В конце августа аналитики YouGov по заказу газеты Berliner Kurier провели опрос общественного мнения, в результате выяснилось: 58% немцев уверены, что вряд ли кто-то из действующих немецких политиков, включая канцлера Олафа Шольца, вообще «подходит для руководства страной». А анализ, проведенный Фондом Кёрбера, показал, что значительно ухудшилось отношение немцев к партиям вообще. Если в 2020 году им доверяли 29% респондентов, то сейчас — всего 9%.

Почти половина опрошенных уверены, что дела в стране обстоят плохо или совсем несправедливо, а 71% немцев и вовсе считает, что «политические лидеры живут в собственном мире и на остальную часть общества смотрят свысока». В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что экономика ФРГ, до недавнего времени считавшаяся «локомотивом Европы», вошла в фазу технической рецессии.

По словам руководителя отдела макроэкономических исследований банковской группы Нидерландов ING Карстена Бжески, период рецессии ожидает экономику Германии и в 2024 году. Он подчеркнул, что на состояние немецкой экономики влияет множество негативных факторов, включая нарушение глобальных цепочек поставок, рост цен на энергоносители, а также темпы роста инфляции и падение спроса в Китае на продукцию из Германии.

Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин недополучает средства из-за трат на помощь Киеву.

Проблемы внутри коалиции и снаружи

На фоне этого резко снижается доверие граждан Германии не только к партии, но и к демократии в целом. Осложняет ситуацию и нехватка единства внутри трехпартийного правительства, из-за этого не получается быстро прийти к согласию по важным вопросам развития страны.

Таким образом немецкое правительство все больше отдаляется от общества, которое, в свою очередь, теряет привычный высокий уровень благосостояния, а вместе с ним и весь привычный уклад жизни. Как пояснил в беседе с TRT на русском научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов, низкие рейтинги канцлера Олафа Шольца вызваны, прежде всего, неудовлетворительными результатами его работы по преодолению последствий набора кризисов, с которым столкнулась Германия: экономическим, энергетическим, миграционными и другими.

По словам эксперта, правительство Шольца не смогло объяснить избирателям, почему их уровень жизни продолжает падать, а немецкие компании разоряются или меняют прописку. «Немецкое общество не чувствует, что власти слышат их запросы, и реагирует на это критикой правительства "светофорной" коалиции», — подытожил германист.