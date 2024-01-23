ПОЛИТИКА
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Протестующие установили палатки возле дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Сотни людей вышли на митинг к дому премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Аль-Кудсе (Иерусалим) с требованием прекращения боевых действий в секторе Газа и возвращения заложников. Ранее протестующие штурмовали Кнессет. #trtнарусском #нетаньяху #отставка #израиль #тельавив #палестина #министр #иерусалим #алькудс #митинг #протест #газа #заложники #trtrussian
отьти / Others
23 января 2024 г.
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