Тель-Авив предложил движению ХАМАС двухмесячную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение всех израильтян, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. Предложение было направлено через катарских и египетских посредников.

Это самый длительный перерыв в боевых действиях, который Израиль предлагал ХАМАС с начала войны. Если в палестинском движении согласятся, то Тель-Авив готов «освободить значительное количество палестинских заключенных».

Ранее в США заявили, что выступают против постоянного прекращения огня, но поддерживают введение гуманитарной паузы. «Как я уже говорил, мы поддерживаем гуманитарные паузы для освобождения заложников и поставок помощи, но мы не поддерживаем прекращение огня», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Предыдущее соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС действовало семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. По истечении официального перемирия стороны так и не сообщили о его продлении. Всего с начала действия соглашения было освобождено порядка 180 палестинских заключенных.

Как писал TRT на русском, утром 1 декабря бои возобновились. Израиль нанес массированные авиаудары по территории блокированного сектора Газа. Столкновения между израильскими силами и палестинскими группировками начали происходить не только в северной, но и центральной части сектора Газа.