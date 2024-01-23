Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в своем Telegram-канале о количестве пострадавших в области. «По предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек», — написал он.

Чуть позже он добавил, что еще одна 21-летняя девушка была найдена под обломками. «Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели. Всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли», — сообщил Синегубов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что на страну обрушились не только крылатые, но и баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

По его данным, всего по территории Украины была выпущена 41 ракета: 15 крылатых Х-101/Х-555/Х-55, восемь Х-22, еще две управляемые авиационные ракеты Х-59, а также 12 баллистических ракет «Искандер-М» и четыре ракеты С-300/С-400.

«Не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей», — написал Залужный на своей странице в Facebook. Так, по его словам, были сбиты 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет «Искандер-М», а также одна управляемая авиационная ракету Х-59.

*** 13:03

Рано утром российские войска нанесли ракетный удар по крупнейшим украинским городам

Россия вновь нанесла комбинированный ракетный удар по Украине. По данным Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские стратегические ракетоносцы вылетели в районе 6 часов утра. По информации украинского Генштаба, в воздухе было до 12 российских Ту-95МС.

Одновременно РФ нанесла ракетный удар по объектам ВСУ в Харькове.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что «‎в результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей»‎.

Известно о двух погибших, продолжаются поиски людей из-под завалов. Кроме того, есть сообщения, что ракета попала в газопровод.

Под ударом также Киев. В городе есть падение обломков в разных районах, есть пожары, девять пострадавших.

Руководство украинской столицы сообщило, что горят здания в Святошинском районе, есть предварительная информация о попадании обломков в детсад.

Местные издания также сообщают, что российские ракеты замечены над Киевской, Черкасской, Полтавской областями.