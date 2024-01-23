Верхняя палата британского парламента — Палата лордов — проголосовала против иммиграционного соглашения премьера Риши Сунака, которое позволило бы Великобритании отправлять нелегальных иммигрантов в Руанду. Парламент постановил отложить рассмотрение договора на неопределенный срок.

18 января премьер Сунак призвал Палату не блокировать его планы отправить просителей убежища в Руанду, назвав свою спорную миграционную политику «волей народа‎»‎. Однако законодатели не прислушались к словам главы кабмина.

Это подчеркивает враждебность среди некоторых членов палаты по отношению к этому иммиграционному курсу, основы которого заложил еще в 2022 году предшественник Сунака на этом посту Борис Джонсон.

С практической точки зрения, голосование имеет ограниченное влияние, поскольку Палата лордов — законодательный орган, который в основном состоит из бывших политиков, государственных служащих и дипломатов, а также 26 епископов — не имеет полномочий препятствовать вступлению договора в силу.

Но для Риши Сунака это символическая неудача, отмечает газета The New York Times (NYT). Лорды могут попытаться внести поправки в более широкое законодательство, так называемый законопроект о безопасности Руанды, который они планируют начать обсуждать на следующей неделе. Это также может усугубить будущие юридические проблемы для лиц, ищущих убежища в Великобритании.

План консервативного правительства Сунака — если будет одобрен — будет означать, что любой, кто прибудет на лодке или другим «незаконным способом», не сможет попросить убежища в Великобритании. Вместо этого эти просители убежища будут задержаны, а затем отправлены в Руанду. Их дела о предоставлении убежища будут рассматриваться в африканской стране, на время рассмотрения они будут находиться в Руанде.

Великобритания уже заплатила правительству африканской страны около $300 млн. Однако до сих пор план не начал действовать: еще никого не посадили в самолет в эту африканскую страну из-за юридических проблем.

Специалисты по правовым вопросам в беседе с NYT отмечают, что эта политика также угрожает обязательствам Великобритании в области прав человека. В ноябре Верховный суд королевства постановил, что Руанда не считается безопасной страной для беженцев, основываясь на экспертных заключениях ООН. Инстанция решила, что этот план нарушает внутреннее и международное право.

В ответ правительство разработало законопроект «Безопасность Руанды», который прямо объявляет эту африканскую страну безопасным местом для просителей убежища — вопреки постановлению Верховного суда. Правительство Сунака таким образом потребовало, чтобы британские суды и трибуналы относились к Руанде как к таковой.

Палата лордов проголосовала за предложение, в котором говорится, что правительство не должно ратифицировать договор по Руанде, «пока парламент не убедится, что предоставляемая им [незаконным мигрантам] защита была полностью реализована‎»‎.