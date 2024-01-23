Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в ночь на среду в приграничном районе Кыргызстана и Китая, сообщается о нескольких раненых и обрушениях домов.

По данным Управления по землетрясениям КНР, первый толчок зафиксирован в 2:09 ночи, эпицентр залегал на глубине 22 км в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Сильнее всего от удара стихии пострадал именно этот регион КНР.

Китай

Китайское управление по чрезвычайным ситуациям уточняет: по состоянию на 8 часов утра было зарегистрировано 40 афтершоков. Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана сообщил, что за ночь на границе с Китаем зафиксировали шесть землетрясений. Магнитуда толчков составила от 5,5 до 8 баллов.

Пользователи сети в китайской социальной сети Weibo сообщили, что землетрясение сильно ощущалось в Урумчи, Корле, Кашгаре, Инине и прилегающих районах.

Железнодорожное управление Синьцзян-Уйгурского автономного района немедленно прекратило работу. Как сообщают китайские СМИ, в результате землетрясения пострадало 27 поездов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР сообщило, что несколько ведомств координировали усилия по оказанию помощи, предоставляя хлопчатобумажные палатки, пальто, одеяла, матрасы, раскладушки и отопительные печи всем жителям региона.

В конце декабря в другой северо-западной китайской провинции Ганьсу произошло мощное землетрясение. Тогда погибли по меньшей мере 117 человек. Более 139 тыс. человек были временно эвакуированы.

Казахстан

В Казахстане МЧС сообщило о последнем землетрясении магнитудой 6,7. Ведомство не зафиксировало информации и сходе оползней и лавин после первых толчков.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что 44 человека с «‎различными‎» травмами обратились за медицинской помощью в Алматы, крупнейшем городе страны. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил в сейсмоопасных регионах страны перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность.

Четыре самолета, направлявшихся в Казахстан, не смогли произвести посадку в срок в аэропорту Алматы из-за землетрясения, сообщают местные СМИ. В школах города 23 января отменили занятия.

Многие жители Алматы покинули свои дома и собрались на улице, несмотря на холодную погоду, некоторые из них были одеты в пижамы и тапочки. О повреждениях не сообщается. Позже пресс-служба МВД республики сообщила, что обстановка в городе сохраняется спокойной и контролируемой.

Землетрясения не повлияли на работу космодрома Байконур, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Кыргызстан

МЧС Кыргызстана сообщило, что эпицентр землетрясения располагался в 400 км от Бишкека.

В столице землетрясение ощущалось в пределах 4-5 баллов. Многие жители города также покинули дома. По данным властей республики, жертв и разрушений в Бишкеке нет.

Толчки различной силы также ощущались в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях. Сильные толчки также произошли в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. Там также обошлось без жертв и разрушений.

Узбекистан

Подземные толчки, за которыми спустя 30 минут последовали афтершоки, также ощущались в Узбекистане. Расстояние от эпицентра землетрясения до Ташкента — 862 км. В столице республики, Ташкенте, сила подземных толчков составила 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях — 3-4 балла.

В министерстве транспорта и коммуникаций республики сообщили, что в результате удара стихии на проезжую часть одной из дорог упали камни и глинистые отвалы.