Вечером 22 января США и Великобритания нанесли удары по восьми объектам йеменских хуситов, в том числе в столице Йемена Сане. В сообщении на сайте правительства Великобритании указано, что удары были нанесены по подземному хранилищу повстанцев и местам размещения ракетных и воздушных система наблюдения боевиков.

Жители региона рассказали агентству «Анадолу» о сильных взрывах на севере Саны, которые прозвучали после пролета военного истребителя над столицей.

На сайте Пентагона называют атаки по Йемену «оборонительными». «Эти ракеты на пусковых рельсах представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе и могли быть выпущены в любой момент», — сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, эти удары были предприняты «из-за угрозы неминуемого нападения хуситов и для защиты свободы судоходства». «США и международное сообщество призывают хуситов прекратить незаконные нападения на коммерческие суда и уважать право международного сообщества свободно и безопасно перемещаться в международных водах», — добавила Сингх.

Как писал TRT на русском, ранее крупнейшие мировые судоходные компании приостановили проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Причиной стали атаки йеменских хуситов, которые в знак солидарности с Палестиной пообещали атаковать корабли, которые идут под израильским флагом.

Напряжение в Красном море возросло после серии ударов США и Великобритании по базам хуситов в ночь на 12 января. В ВВС США тогда заявили, что в результате атак было поражено 60 целей в 16 локациях Йемена. В свою очередь повстанцы йеменского движения «Ансаруллах» (хуситы) утверждают, что их действия в Красном море направлены исключительно на израильские суда и не угрожают мировому судоходству.