ПОЛИТИКА
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Евросоюз готовится к защите в Красном море
Главы МИД стран ЕС уточнили, что миссия носит оборонительный характер и не будет направлена против Ирана
Евросоюз готовится к защите в Красном море
Reuters / Reuters
23 января 2024 г.

Министры иностранных дел 27 стран ЕС на встрече в Брюсселе договорились создать миссию по защите судов в Красном море. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Мы согласились установить европейскую миссию в Красном море и обсудили разные возможности такой миссии‎»‎, — сообщил дипломат.

Позже глава МИД Италии Антонио Таяни уточнил, что миссия ЕС по защите судов в Красном море носит оборонительный характер и не направлена против Ирана.

По его словам, новая европейская миссия в регионе станет «значительным шагом на пути к настоящей европейской обороне». Италия наряду с Францией и Германией стали главным инициаторами создания миссии.

Ранее издание Politico отмечало, что Евросоюз планирует направить в регион по меньшей мере три эсминца или фрегата. На корабли установят системы ПВО для защиты от ракетных атак йеменских хуситов.

Миссия, как ожидается, будет взаимодействовать с американской коалицией, которая с 18 декабря защищает коммерческое судоходство от нападений хуситов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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