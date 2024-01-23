Джон Кирби подчеркнул, что «следующие несколько месяцев будут критическими для Украины».

Он указал на то, что Россия продолжает атаки на Украину с использованием беспилотников и ракет, заставляя украинское командование принимать сложные решения о применении оружия и боеприпасов в условиях уменьшающихся запасов. Кирби также отметил, что Российская Федерация продолжает получать поддержку от Ирана и Северной Кореи, включая баллистические ракеты, и наращивает собственное производство дронов и другого вооружения.

По словам Кирби, с учетом этих вызовов администрация президента США Джо Байдена нацелена на победу Украины и поддерживает её стремление стать процветающим, суверенным государством с восстановленными границами и суверенитетом. Кирби добавил: «И мы хотим иметь возможность дальше предоставлять Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов».

Президент Байден на недавней встрече с лидерами Конгресса и руководителями профильных комитетов призвал к скорейшему разблокированию финансирования для дальнейшей помощи Украине. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл сообщил, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения по безопасности южной границы и финансированию для Украины на следующей неделе, в то время как лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил о своем оптимизме касательно договоренности.

В проекте рассматривается выделение более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и аналогичная сумма на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.

В Белом доме ранее сообщили, что у них уже нет средств для новой военной помощи Украине до ее одобрения конгрессом США. Ключевые помощники Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине у Сил обороны возможны значительные трудности на фронте.