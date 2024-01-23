Боррель пригрозил Азербайджану. Баку ответил
ПОЛИТИКА
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Боррель пригрозил Азербайджану. Баку ответилВ МИД Азербайджана обвинили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в разжигании милитаристской политики в отношении Баку
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель / Others
23 января 2024 г.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель занимается разжиганием агрессивной политики в отношении Баку, говорится в заявлении официального представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

В министерстве отвергают все необоснованные обвинения со стороны Борреля. «Вопиющая неверная интерпретация фактов Верховным представителем ЕС по иностранным делам является открытым пренебрежением законными интересами Азербайджана. Такая угрожающая риторика является ярким примером двойных стандартов, которые еще больше обостряют отношения между Азербайджаном и ЕС», — подчеркнул Гаджизаде.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Боррель рассказал о беспокойстве в Евросоюзе по поводу «претензий президента Азербайджана Ильхама Алиева на армянские территории». Он пригрозил, что любое нарушение суверенитета Армении будет иметь серьезные последствия для Баку.

Гаджизаде, в свою очередь, подчеркнул, что глава европейской дипломатии полностью искажает высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева об исторических фактах, связанных с территориями Азербайджана и Армении.

«Несмотря на то что международное сообщество не предпринимало никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. Меры, принятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма, создают предпосылки для заключения мирного договора с Арменией», — отметил представитель МИД Азербайджана.

По его словам, заявление представителя ЕС о солидарности с Францией в связи с выдворением азербайджанских дипломатов является не только открытым вмешательством в процесс продолжающегося правового расследования, но и оправданием незаконных действий выдворенных из Азербайджана французских дипломатов.

«Такое предвзятое заявление, наряду с игнорированием необоснованных мер против азербайджанских дипломатов во Франции, демонстрирует, как некоторые государства открыто пренебрегают всеми правилами и инструкциями дипломатической этики и отказываются проводить расследование по этому делу», — сказал дипломат.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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