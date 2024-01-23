Если Израиль нападет на Ливан, для израильской армии война не покажется «‎‎пикником», заявил министр иностранных дел арабской страны Абдалла Бу Хабиб.

«‎‎Надеюсь, они [израильтяне] понимают, что война не покажется пикником. Для них», — уточнил ливанский министр.

Политик призвал остановить военные действия в секторе Газа.

2 января премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал международное сообщество оказать давление на Израиль с тем, чтобы заставить его прекратить нападения на Ливан. Это произошло после того, как в Бейруте был убит один из высокопоставленных руководителей ХАМАС Салех Аль-Арури. Ливан возложил ответственность за его убийство на Израиль, в Тель-Авиве не подтверждают, но и отрицают свою причастность.

«‎‎Новое израильское преступление на южной окраине Бейрута, где был убит замглавы политбюро ХАМАС, преследует цель втянуть Ливан в очередной виток военной конфронтации вопреки прилагаемым усилиям по предотвращению такого сценария», — заявил ливанский премьер.

При этом он подчеркнул: Бейрут привержен резолюции 1701 Совбеза ООН, которая установила режим прекращения огня на ливано-израильской границе после конфликта в 2006 году.

Микати отметил: Тель-Авив «‎‎пытается выместить на Ливане свою злобу за провал операции в секторе Газа».

Обстановка на границе Ливана и Израиля обострилась после начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года. Уже три месяца ливанское движение «‎‎Хезболла» и армия Израиля ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга.