ПОЛИТИКА
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Практически все страны Центральной Азии ощутили афтершоки от землетрясения в Китае
Очаг землетрясения, которое ощутили в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, находился в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Как сообщает китайская геологическая служба, очаг залегал на глубине 22 км. Примерно через полчаса в регионе произошли афтершоки. #trtнарусском #землетрясение #центральнаяазия #китай #афтершок #казахстан #кыргызстан #узбекистан #синьцзян #trtrussian
тиить / Others
23 января 2024 г.
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