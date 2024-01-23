Практически все страны Центральной Азии ощутили афтершоки от землетрясения в Китае

Очаг землетрясения, которое ощутили в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, находился в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Как сообщает китайская геологическая служба, очаг залегал на глубине 22 км. Примерно через полчаса в регионе произошли афтершоки. #trtнарусском #землетрясение #центральнаяазия #китай #афтершок #казахстан #кыргызстан #узбекистан #синьцзян #trtrussian