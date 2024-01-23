Прошлый год принес увеличение установленной электроэнергии в Турции на 2 858 мегаватт, при этом 99,5% прироста пришлось на долю ВИЭ. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара.

В прошлом году мощность ветровой и солнечной энергии достигла 11 803 и 11 315 мегаватт соответственно. Установленная мощность биогаза составила 2076 мегаватт, а геотермальная — 1691 мегаватт. Мощность гидроэлектростанций, составляющая наибольшую долю среди возобновляемых источников, достигла 31 963 мегаватт.

Как писал TRT на русском со ссылкой на национальный энергетический план Турции от Минэнерго страны, установленная мощность солнечной энергетики Турции к 2035 году, как ожидается, достигнет 52,9 гигаватт — это на 500% больше показателей 2020 года, тогда мощность составляла всего 6,7 гигаватта.

Энергетический план Министерства по достижению нулевых выбросов к 2053 году включает шаги, которые Турция должна предпринять до 2035 года.

Согласно плану, доля возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности увеличится с 52% в 2020 году до 64,7% в 2035 году.

Доля солнечной энергетики в общей энергетической мощности Турции составит 16,5%, ветроэнергетики — 17,7%, доля атомной энергии — 11,1%, остальная мощность будет вырабатываться за счет гидроэлектроэнергии и других источников.