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НАТО закупит снаряды для союзников
НАТО заключила контракт на сумму 1,2 млрд по приобретению около 220 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Дефицит их поставок в Украину возник из-за кровопролитного израильского вторжения в сектор Газа
НАТО закупит снаряды для союзников
Йенс Столтенберг. / Photo: AA
23 января 2024 г.

НАТО закупит свыше 220 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Это произойдет в рамках масштабного контракта на сумму $1,2 млрд, о заключении которого объявил 23 января генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По словам источников Reuters, первые поставки будут совершены к концу 2025 года. Контракт был подписан натовским руководством от имени нескольких стран-участниц, которые впоследствии или передадут эти снаряды Украине, или будут использовать их для пополнения собственных арсеналов.

Столтенберг проинформировал 23 января, что альянс подписал контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Он акцентировал внимание на том, что они необходимы Киеву, потому что «война в Украине превратилась в битву боеприпасов».

Гендиректор агентства НАТО по поддержке и закупкам Стейси Каммингс, в свою очередь, уточнила, что члены альянса получат боеприпасы в рамках контракта в течение 24-36 месяцев.

Аппетиты Израиля

Поставки США артиллерийских снарядов украинской стороне сократились с 7 октября «более чем на 30%», отмечал в прошлом году канал ABC со ссылкой на свои источники. Причина заключается в попытках Израиля оккупировать сектор Газа.

По словам украинских чиновников, которых цитировал ABC, снабжение жизненно важными 155-мм артиллерийскими снарядами составляет «около 60-70% от общего объема поставок в Украину».

В этом контексте источники американского канала заявляли, что Киев рискует своими позициями «на земле» из-за неготовности США выполнять взятые на себя обязательства по снабжению украинской армии.

Как сообщало в первые недели войны в Газе агентство Bloomberg, израильская сторона сразу запросила у США свыше более 57 тыс. 155-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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