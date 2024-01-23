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Армения о передаче Азербайджану карт минных полей
Ереван может направить Баку обновленные карты мирных полей. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. На этой неделе МИД Азербайджана напомнил о сохраняющейся опасности армянских мин, призвав оказать глобальное давление на Ереван
Армения о передаче Азербайджану карт минных полей
Глава армянского МИД Арарат Мирзоян. / Photo: Reuters
23 января 2024 г.

Ереван может направить Баку обновленные карты мирных полей. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. На этой неделе МИД Азербайджана напомнил о сохраняющейся опасности армянских мин, призвав оказать глобальное давление на Ереван

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил о возможности передачи Баку обновленных карт минных полей на территории Карабахского региона Азербайджана. Этот шаг со стороны Еревана предполагает содействие в урегулировании напряженности в регионе.

«Армения уже дважды передала карты минирования Азербайджану, –– заявил он. –– Сейчас армянская сторона пытается путем опросов создать новые карты, и если будет атмосфера доверия, армянская сторона может обсудить передачу их Азербайджану, но на этот раз с участием международного сообщества».

По версии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в 2021 году его страна якобы передала Баку все карты минных полей, находившиеся в ее распоряжении. Однако Азербайджан считает усилия армянской стороны недостаточными. Его специалисты отмечали, что точность карт составляла не более 25%.

Еще 21 января МИД Азербайджана на своей официальной странице в соцсети X (ранее известна как Twitter) напомнил, что мины, беспорядочно установленные Арменией в разных частях Карабахского региона, продолжают представлять угрозу для гражданского населения.

Ведомство сообщило о подрыве на мине еще одного мирного жителя. В итоге, число тех, кто с 2020 года погиб в свете этой угрозы, достигло 342 человека.

«Все должны оказать давление на Армению для получения точной информации о картах минных полей», –– призвало внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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