Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине: погибли 7 человек

7 человек погибли и больше 50 ранены в результате утренней комбинированной атаки России по Киеву, Харькову, Павлограду и другим украинским городам. В Минобороне РФ назвали это «групповым ударом по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины». Украинские силы ПВО заявили о сбитии 21 из 41 воздушной цели. #trtнарусском #Украина #Киев #Харьков #атака #ракеты #Россия #удар