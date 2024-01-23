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Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине: погибли 7 человек
7 человек погибли и больше 50 ранены в результате утренней комбинированной атаки России по Киеву, Харькову, Павлограду и другим украинским городам. В Минобороне РФ назвали это «групповым ударом по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины». Украинские силы ПВО заявили о сбитии 21 из 41 воздушной цели. #trtнарусском #Украина #Киев #Харьков #атака #ракеты #Россия #удар
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23 января 2024 г.
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