Действия США и Великобритании в Красном море нарушают Устав ООН. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посвященном продолжающимся ударам западных стран по Йемену.

«Действия США и Великобритании представляют собой нарушение статьи 2 Устава ООН, обязывающей членов Организации воздерживаться от применения силы против территориальной неприкосновенности любого государства. Эти действия продиктованы узкокорыстными интересами и не могут быть обоснованы ни нормами международного морского права, ни правом на самооборону по статье 51 Устава ООН», –– говорится в заявлении дипломата.

Отдельно Захарова предупредила, что удары по Йемену чреваты «распространением эскалации в Газе на весь регион».

Ранее 23 января с заявлением, что кризис в Красном море может завершиться только с прекращением вторжения в сектор Газа, выступил официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

«Мы еще раз подтверждаем, что эта проблема началась с эскалации на оккупированных территориях и, таким образом, завершится с прекращением этой эскалации, в первую очередь с прекращением войны там», –– резюмировал официальный представитель катарского ведомства.