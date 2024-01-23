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Москва предрекает эскалацию насилия на Ближнем Востоке
Удары западных стран по Йемену чреваты распространением боевых действий в секторе Газа на весь регион. С таким заявлением выступил МИД России
Москва предрекает эскалацию насилия на Ближнем Востоке
Подготовка к ударам по Йемену. / Others
23 января 2024 г.

Действия США и Великобритании в Красном море нарушают Устав ООН. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посвященном продолжающимся ударам западных стран по Йемену.

«Действия США и Великобритании представляют собой нарушение статьи 2 Устава ООН, обязывающей членов Организации воздерживаться от применения силы против территориальной неприкосновенности любого государства. Эти действия продиктованы узкокорыстными интересами и не могут быть обоснованы ни нормами международного морского права, ни правом на самооборону по статье 51 Устава ООН», –– говорится в заявлении дипломата.

Отдельно Захарова предупредила, что удары по Йемену чреваты «распространением эскалации в Газе на весь регион».

Ранее 23 января с заявлением, что кризис в Красном море может завершиться только с прекращением вторжения в сектор Газа, выступил официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

«Мы еще раз подтверждаем, что эта проблема началась с эскалации на оккупированных территориях и, таким образом, завершится с прекращением этой эскалации, в первую очередь с прекращением войны там», –– резюмировал официальный представитель катарского ведомства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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