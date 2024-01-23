Глава Центрального банка Израиля Амир Ярон считает, что стоимость кровопролитного вторжения в сектор Газа возрастет до 255 млрд шекелей ($67,6 млрд). Об этом он заявил, выступая перед комитетом Кнессета (парламента) по финансовым вопросам.

По его словам, это возможно к 2025 году. Причем это траты, которые включают в себя процентные расходы, компенсации и другие гражданские нужды.

Выступая перед депутатами, Ярон попытался преувеличить ситуацию в национальной экономике: «Мы находимся в хорошей финансовой ситуации. У Израиля есть хороший опыт восстановления после предыдущих инцидентов, связанных с безопасностью».

Однако вместе с тем глава Центробанка призвал правительство Биньямина Нетаньяху скорректировать бюджетные расходы, чтобы они вошли в соответствие с прогнозами.

Признаки кризиса

Попытка оккупации уже оказала влияние на государственный бюджет Израиля. Все расходы, связанные с войной, включая снижение налоговых поступлений, в четвертом квартале 2023 года достигли уровня $19 млрд.

Показатель военных расходов в первом квартале 2024 года может приблизиться к $20 млрд. По данным израильской бизнес-газеты Calcalist, боевые действия могут стоить Израилю до $50 млрд, если они затянутся еще на полгода или девять месяцев. Это будет равняться 10% от национального ВВП.

По результатам соцопроса благотворительной организации «Латет», 45% израильтян говорят о своих фобиях по поводу того, что продолжающаяся война принесет им экономические трудности. При этом, согласно результатам исследования, финансовое положение около 19,7% израильтян уже ухудшилось из-за кровопролитного вторжения в сектор Газа.

Местные экономисты отмечают, что оккупация стала катастрофой, которая подорвала доверие граждан, предпринимательских и инвестиционных кругов к правительству Нетаньяху и армейским институтам в целом.