Палестинское министерство здравоохранения в Газе заявило, что больницы Насер и Эмель, которые находятся в городе Хан-Юнус на юге Газы, остаются в зоне «повышенной опасности» из-за продолжающейся израильской оккупации.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра отметил, что осколки шрапнели попали в здание учреждения Насер. Эта ситуация бросила вызов жизням пациентов, персонала и перемещенных лиц. Аль-Кудра призвал к срочному вмешательству, чтобы защитить объекты и облегчить передвижение машин скорой помощи.

В заявлении, которое, в свою очередь, было сделано Палестинским Красным Полумесяцем, отмечается, что с пациентами и ранеными в больнице Эмель по-прежнему невозможно связаться из-за непрекращающихся нападений оккупационной армии Израиля.

В то же время организация обратила внимание, что жизнь сотрудников Красного Полумесяца в Хан-Юнусе находится под угрозой из-за отсутствия интернета и телефонной связи.

Накануне Минздрав Газы заявил, что Хан-Юнус переживает страшнейший кризис в сфере здравоохранения.

«Ситуация в сфере здравоохранения в Хан-Юнусе катастрофическая. Многочисленные раненые лежат на полу больницы Насер. Оккупационные силы препятствуют движению машин скорой помощи. Трудности с доставкой раненых в больницу создают угрозу для их жизни», –– обращали внимание в ведомстве.