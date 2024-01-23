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Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО
Парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО. Теперь последнее слово за президентом Турции и Венгрией
Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО
Парламент Турции. / Photo: AA
23 января 2024 г.

В турецком парламенте 23 января состоялись дебаты по шведской заявке на вступление в НАТО, где большинством голосов (287 из 346) было принято решение об одобрении заявки.

Теперь остается подписание указа президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Однако для полного вступления Швеции в НАТО необходимо также согласие венгерского парламента. Венгерский премьер Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт для обсуждения заявки. Несмотря на изначальную поддержку Швеции со стороны Венгрии, ратификация в парламенте Венгрии была отложена, а Орбан ранее заявлял, что она не является срочным вопросом, требуя большего уважения от Швеции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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