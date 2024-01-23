В турецком парламенте 23 января состоялись дебаты по шведской заявке на вступление в НАТО, где большинством голосов (287 из 346) было принято решение об одобрении заявки.

Теперь остается подписание указа президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Однако для полного вступления Швеции в НАТО необходимо также согласие венгерского парламента. Венгерский премьер Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт для обсуждения заявки. Несмотря на изначальную поддержку Швеции со стороны Венгрии, ратификация в парламенте Венгрии была отложена, а Орбан ранее заявлял, что она не является срочным вопросом, требуя большего уважения от Швеции.