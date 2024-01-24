Палестинские врачи спасли малыша, находившегося в утробе погибшей матери

В Газе врачи провели кесарево сечение погибшей от израильских обстрелов беременной палестинке и спасли находившегося в её утробе малыша. Новорожденный все еще остаётся в реанимации. За его жизнь борются врачи больницы мучеников Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе. #trtнарусском #палестина #спасение #малыш #младенец #ребенок #дети #палестинскиедети #газа #секторгаза #обстрел #израиль #больница #роды #беременность #израиль #trtrussian