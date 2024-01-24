ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинские врачи спасли малыша, находившегося в утробе погибшей матери
В Газе врачи провели кесарево сечение погибшей от израильских обстрелов беременной палестинке и спасли находившегося в её утробе малыша. Новорожденный все еще остаётся в реанимации. За его жизнь борются врачи больницы мучеников Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе. #trtнарусском #палестина #спасение #малыш #младенец #ребенок #дети #палестинскиедети #газа #секторгаза #обстрел #израиль #больница #роды #беременность #израиль #trtrussian
ьтиьить / Others
24 января 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us