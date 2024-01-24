Ракеты летели по круговой траектории, подобно крылатым ракетам, которые летают на меньшей высоте, чем баллистические, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап»: «Дальность полета не была малой. Предполагается, что они были запущены с земли». Уточняется, что это могли быть крылатые ракеты Hwasal-1 или 2, которые способны нести ядерную боеголовку Hwasan-31.

«Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи», — говорится сообщении объединенного комитета начальников штабов (JCS) ВС Южной Кореи.

В последние месяцы в Сеуле все чаще сообщают об опасениях провокаций со стороны КНДР. 5 января Пхеньян запустил в сторону островов Южной Кореи 200 артиллерийских снарядов. А спустя еще две недели КНДР начал испытания подводной системы ядерного оружия, что стало ответом на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии.

Испытания ядерного оружия в КНДР проходили с помпой: на площадку прибыл лидер стран Ким Чен Ын, он поднялся в центральный командно-наблюдательный центр и одобрил запуск. Запущенная ракета поднялась на 6518,2 км в высоту, пролетела чуть больше 1 тыс. км за 73 минуты и упала в воды Японского моря, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Там подчеркнули, что испытания не нанесли никакого вреда соседним странам.