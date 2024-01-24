Власти Израиля и движение ХАМАС достигли предварительного согласия по новой сделке о прекращения огня на 30 дней, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Вступление этого плана в действие тормозится из-за разногласий сторон о том, как именно должна завершиться война в секторе Газа.

По словам шести источников издания, палестинское движение отказывается от дальнейших переговоров, пока не будут согласованы последующие условия прекращения огня. Так, израильские власти продвигают идею «поэтапной сделки», то есть постепенное освобождение заложников в период паузы. В ХАМАС, в свою очередь, требуют договоренностей о постоянном прекращении огня до освобождения израильтян, которые находятся в секторе Газа.

Напомним, предыдущее соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС действовало семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. По истечении официального перемирия стороны так и не сообщили о его продлении. Всего с начала действия соглашения было освобождено порядка 180 палестинских заключенных.

Как писал TRT на русском, утром 1 декабря бои возобновились. Израиль нанес массированные авиаудары по территории блокированного сектора Газа. Столкновения между израильскими силами и палестинскими группировками начали происходить не только в северной, но и центральной части сектора Газа.