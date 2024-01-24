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США вновь ударили по хуситам. Есть ли толк?
Атака — уже девятая за две недели — поразила противокорабельные ракеты движения хуситов
США вновь ударили по хуситам. Есть ли толк?
Reuters / Reuters
24 января 2024 г.

Проамериканская коалиция нанесла удар по Йемену, уничтожив два объекта хуситов. Об этом во вторник сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

По словам официальных лиц, атака была нанесена по противокорабельным ракетам, которые непосредственно несли угрозу торговым судам, а также кораблям ВМС в Красном море и близлежащих водах.

Атака произошла на следующий день после того, как США и Великобритания провели гораздо более крупные военные залпы по девяти объектам в Йемене, контролируемым хуситами. Эти удары по нескольким целям поразили радары, плацдармы для запуска беспилотников и ракет, а также подземные бункеры для хранения оружия.

Пентагон указывает на тот факт, что хуситы не предпринимали атак против каких-либо кораблей в Красном море и Аденском заливе с 18 января. Это, как отмечают американские военные, служит доказательством того, что американские точечные удары ослабляют ракетный потенциал повстанцев. При этом аналитики опасаются, что объекты хуситов на самом деле не пострадали — теперь движение просто выжидает своего часа, чтобы продолжить удары по судам в акватории.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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