США 23 января нанесли авиаудары по Ираку — городу Аль-Каим недалеко от сирийской границы, а также населенному пункту Джурф аль-Сахар к югу от Багдада. Целью стали объекты проиранских ополчений в стране, сообщил американский министр обороны Ллойд Остин.

По его словам, в результате атаки были поражены три объекта группировки «‎Катаиб Хезболла‎».

Остин уточнил: удары «стали прямым ответом на серию эскалирующих нападений на военных США и коалиции в Ираке и Сирии» со стороны поддерживаемых Ираном ополчений.

«Мы не стремимся к эскалации конфликта в регионе. Мы полностью готовы принять дальнейшие меры для защиты наших людей и наших объектов. Мы призываем эти [иракские] группировки и их иранских спонсоров немедленно прекратить эти нападения», — подчеркнул глава Пентагона.

Центральное командование США (CENTCOM) также заявило, что американцы «нанесли односторонние авиаудары», нацеленные на «штаб-квартиру проиранской группировки, места хранения и учебные полигоны для ракет, ракет и беспилотников».

Как сообщает CNN, по меньшей мере один боец «‎Катаиб Хезболлы‎» погиб, еще двое получили ранения в результате авиаударов США.

Джафар аль-Хусайни, военный представитель группировки, заявил, что его ополчение «продолжит наносить удары по опорным пунктам врагов в поддержку нашего народа в секторе Газа до тех пор, пока жестокая машина убийства, поддерживаемая Америкой, не остановится и не снимет осаду».

Американские удары были нанесены всего через несколько дней после того, как авиабаза США Аль-Асад в Ираке пострадала от ракетного обстрела со стороны «‎Катаиб Хезболла». ‎Хотя большинство ракет и снарядов было перехвачено средствами ПВО базы, некоторые попали в цель. Среди американского военного персонала есть раненые, уточнили в CENTCOM.

По словам официального представителя США, американские силы в Ираке и Сирии подвергались нападениям по меньшей мере 151 раз с момента начала нападений 17 октября — через 10 дней после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

При этом действия США против проиранских ополченцев в Ираке, похоже, обострили напряженность между Вашингтоном и Багдадом. Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани заявил ранее, что американская коалиция должна покинуть арабскую страну, для этого должны быть установлены «конкретные» сроки.