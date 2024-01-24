Армении нужна новая Конституция, этот вопрос должен стать предметом широкого обсуждения, заявил 19 января премьер-министр страны Никол Пашинян.

«‎‎Высказываю это мнение для того, чтобы оно стало предметом более широкого обсуждения, Республике Армения нужна новая Конституция, не конституционные поправки, а новая Конституция», — подчеркнул политик.

«‎Республика Армения должна иметь Конституцию, принятую народом Республики Армения по результатам голосования, которые не должны вызывать сомнений. Это также важный акцент, связанный с легитимностью‎», — уточнил премьер.

При этом политик не обозначил каких-либо сроков разработки и перехода к новой Конституции.

Что следует изменить в Конституции, по мнению Пашиняна:

— Новая Конституция должна сделать Армению «‎‎более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях» в то время, как окружающий мир «‎‎меняется с очень большой скоростью». Потому, отметил премьер, в Конституции следует прописать ответ на вопрос, как Армения видит свою безопасность и пути ее обеспечения. По его словам, стратегическое видение будущего должно состоять в том, что Армения — это «‎суверенное, правовое, демократическое и социальное государство‎».

— В Конституции следует зафиксировать международно признанную территорию и границы Армении, подчеркнул Пашинян. 30 ноября прошлого года вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев на встрече на границе двух стран договорились интенсифицировать проведение встреч комиссий по вопросам делимитации. С тех пор стороны провели несколько раундов переговоров. Следующая встреча комиссий по определению границ назначена на конец января.

— Премьер Армении также отметил роль Конституционного суда в обеспечении безопасности страны. Наиболее подходящей, по мнению Пашиняна, остается существующая сейчас парламентская форма правления.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в 2021 году в интервью агентству «‎Анадолу» заявил, что Армении необходимо переписать Конституцию, поскольку в ней есть «ссылки на территориальные претензии» Армении к Баку и Анкаре. «Пусть Армения правильно воспримет вновь сформировавшуюся реальность, предпринимает шаги в соответствии с этой реальностью, взглянет на карту и найдет себя там, если, конечно, сможет, это только точка», — заявил тогда азербайджанский лидер.

При этом оппозиция Армении утверждает, что премьер-министр намерен избавиться от упоминания так называемого «‎геноцида армян»‎ и «‎упоминания права народа Карабаха на самоопределение»‎. Этих пунктов нет в действующей Конституции, но они есть в Декларации о независимости Армении, на которую ссылается первый пункт основного документа страны.

Сам премьер Пашинян не упоминал в своем выступлении о желании как-либо менять этот пункт Конституции.