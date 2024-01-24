Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан приветствовал ратификацию парламентом Турции заявки Швеции на членство в НАТО.

«Мы приветствуем то, что парламент Турции проголосовал за одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО. Это было важным приоритетом для президента США. Швеция — это сильный, эффективный партнер в сфере обороны, ее членство в НАТО укрепит безопасность США и альянса и усилит их», — написал он на своей странице в X (Twitter).

Ранее парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО, писал TRT на русском. Теперь последнее слово за президентом Турции и Венгрией.

В турецком парламенте 23 января состоялись дебаты по шведской заявке на вступление в НАТО, где большинством голосов (287 из 346) было принято решение об одобрении заявки.

Теперь остается подписание указа турецким президентом.

Однако для полного вступления Швеции в НАТО необходимо также согласие венгерского парламента. Венгерский премьер Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт для обсуждения заявки. Несмотря на изначальную поддержку Швеции со стороны Венгрии, ратификация в парламенте Венгрии была отложена, а Орбан ранее заявлял, что ратификация не является срочным вопросом, требуя большего уважения от Швеции.