*** 22:56

Россия призвала провести срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области

Сообщается, что заседание ожидается в 15:00 по Нью-Йорку. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, выступил с заявлением об этом на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Лавров выразил надежду, что председательствующая в Совете Безопасности ООН Франция оперативно назначит заседание и выполнит свои обязательства. Российские власти продолжают устанавливать «детали и факты» катастрофы, проверяя информацию.

24 января в Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший, по данным Минобороны РФ, 65 украинских военнопленных для предстоящего обмена.

Некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300 и был сбит Силами обороны, но позже заявили, что другие источники этого не подтвердили. В Минобороны Украины заявляли, что «еще выясняют информацию».

Позже ГУР Минобороны подтвердило, что 24 января должен был состояться обмен. Однако было уточнено, что Россия не предупредила о том, что транспортировка пленных будет осуществляться с использованием военно-транспортного самолета Ил-76 и не запросила обеспечение безопасности воздушного пространства в районе Белгорода. В настоящее время в украинском военном ведомстве нет точной информации о том, кто находился на борту разбившегося российского самолета.

Генштаб ВСУ заявил, что «будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении». Был ли сбит самолет силами ВСУ, в Генштабе не уточнили.

*** 15:00

На борту потерпевшего крушение самолета Ил-76 находились 65 военнопленных и девять россиян. Все они погибли. В Госдуме РФ сообщили, что самолет сбили три ракеты.

В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных украинских военных и девять россиян. Все они погибли.

«‎24 января около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих‎»‎, — уточнили в Минобороны РФ.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет сбили три украинские ракеты. Он назвал это «‎‎намеренной атакой», чтобы обвинить в этом Россию.

«‎Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться, но самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства, специалисты разберутся»‎, — заявил депутат.

Картаполов отметил, что следом за первым бортом летел второй самолёт Ил-76, который вёз ещё порядка 80 человек военнопленных. «‎‎Его успели развернуть», уточнил политик.

При этом председатель комитета Госдумы допустил, что после инцидента РФ может остановить обмены пленными с Украиной.

«‎‎Теперь об обмене речи идти не может», — подчеркнул Картаполов.