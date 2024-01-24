Дональд Трамп объявил о своей победе на праймериз Республиканской партии за право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах США.

«‎‎Это великая победа. Мы выиграли их (праймериз), и для меня это особенное место. Это очень важно»‎, — уточнил политик.

По итогам обработки 75% бюллетеней, за Трампа проголосовали 54,3% участников праймериз. Единственный соперник бывшего президента — экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Она набрала 43,6%.

Трампа готовы поддержать на съезде партии 22 делегата от Нью-Гемпшира, в то время как Хейли — всего девять.

Экс-постпред США уже признала поражение в ключевом штате и поздравила своего оппонента с победой. При этом она пообещала, что не прекратит борьбу и продолжит кампанию по сбору голосов делегатов в других штатах.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что Трамп, очевидно, станет кандидатом на президентских выборах от республиканцев.

Республиканская партия объявит имя своего кандидата 15 июля на съезде в городе Милуоки. Претендент на этот пост от партии должен получить поддержку половины всех делегатов-республиканцев — то есть 1215 голосов из 2429. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.