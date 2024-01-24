Поставки Турции истребителей F-16 отвечают интересам США и союзников по НАТО, заявил агентству «Анадолу» представитель Совета национальной безопасности США. «Это (поставки F-16 Турции) повысит оперативную совместимость внутри НАТО и отвечает национальным интересам США», — приводит его слова агентство. Он также рассказал, что президент США Джо Байден давно выступает в поддержку модернизации турецкого парка F-16.

Сообщается, что именно одобрение парламентом Турции заявки Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу позволит США передать Анкаре F-16. Некоторые члены конгресса США публично заявляли, что не смогут поддержать продажу истребителей без соответствующего решения турецких властей.

Как ранее писал TRT на русском, в Великом национальном собрании (парламент) Турции 23 января состоялись дебаты по шведской заявке на вступление в НАТО, где большинством голосов (287 из 346) было принято решение об одобрении заявки. Теперь на очереди подписание указа турецким президентом.

Однако для полного вступления Швеции в НАТО необходимо также согласие венгерского парламента. Венгерский премьер Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт для обсуждения заявки. Несмотря на изначальную поддержку Швеции со стороны Венгрии, ратификация в парламенте Венгрии была отложена, а Орбан ранее заявлял, что ратификация не является срочным вопросом, требуя большего уважения от Швеции.