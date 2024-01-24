ПОЛИТИКА
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ЦРУ агитирует россиян работать на американскую разведку
ЦРУ опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях видео, предназначенное для вербовки россиян. Ролик под названием «Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины» представляет собой монолог вымышленного россиянина 35 лет, который служит в ГРУ. Он говорит, что любит Родину и не доволен тем, что ее разъедает коррупция. Мужчина уверен, что не предаёт Россию, а хочет спасти её ради сына, поэтому обратился к американской разведке. Кампанию по вербовке россиян ЦРУ ведет уже на протяжении десятилетий. #trtнарусском #цру #россияне #россия #разведка #сша #вербовка #гру #родина #коррупция #разведка #trtrussian
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24 января 2024 г.
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