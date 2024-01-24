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США лишают хуситов ракет
Американские военные нанесли очередной удар по объектам хуситов в Йемене. На этот раз были уничтожены две баллистические ракеты повстанцев
США лишают хуситов ракет
США атаковал объекты хуситов в Йемене / Others
24 января 2024 г.

Военные США атаковали позиции йеменских хуситов, говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил. «24 января примерно в 2:30 по времени Саны силы Центрального командования ВС США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов», — говорится в сообщении командования в соцсети X.

В заявлении указано, что эти ракеты были нацелены на южную часть Красного моря и уже были готовы к запуску. «Войска США обнаружили ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и установили, что они представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в этом регионе», — подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что уничтожение ракет направлено на «защиту судоходства и сделает международные воды более безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов».

Власти США и Великобритании начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Они объяснили, что это стало ответом на действия йеменских хуситов, которые в знак солидарности с Палестиной пообещали атаковать корабли, которые идут под израильским флагом. После серии инцидентов в Красном море с участием хуситов крупнейшие мировые судоходные компании приостановили проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря.

В свою очередь, повстанцы йеменского движения «Ансаруллах» (хуситы) утверждают, что их действия в Красном море направлены исключительно на израильские суда и не угрожают мировому судоходству. Они убеждены: США и Великобритания пытаются отвлечь внимание международного сообщества от трагедии, которая разворачивается в секторе Газа по вине Израиля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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